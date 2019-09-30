Тактические группы российского спецназа появились в Норвегии.

Их заметили на метериковий части и на острове Шпицберген, сообщает норвежское издание Aldrimer, передает со ссылкой на .

По информации СМИ, российские спецназовцы проводили разведку ключевых объектов критической инфраструктуры. Такие данные предоставили союзние к Норвегии разведки, в частности, фото из американских самолетов-разведчиков.

Согласно документам, российские силовики на Шпицбергене могут находиться из-за военных учений, которые проводят в Баренцевом море. Северный флот мобилизовал минимум одну специальную подводную лодку типа П-650 "Малый", которая предназначена для скрытого размещения сил специального назначения.

Кроме Шпицбергена, разведку проводили также на материковой части Норвегии. Там российские военные действуют под видом гражданских.

Российские военные на учениях "Щит Океана" тренируются перекрывать Балтийское море.

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