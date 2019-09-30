Московский "Спартак" уволил Олега Кононова с поста главного тренера, передает со ссылкой на .

Российский клуб на своем официальном сайте сообщил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера. Руководство "Спартака" приняло заявление об увольнении после домашнего поражения в матче 11 тура РПЛ против "Оренбург", который находится на последней строчке в турнирной таблице. Это уже 4-поражение столичной команды подряд.

Бывший воспитатель "Карпат" Кононов пришел в "Спартак" прошлом ноябре, сменив на посту бывшего тренера" ​​Динамо "Рауля Рианчо. Сейчас" красно-белые "находятся на 9 строчке в РПЛ, набрав 14 очков.

Олег Кононов известен тем, что работал в "Карпатах" и вывел команду в Лигу Европы. За что получил звание "Почетного гражданина Львова". Также работал в "Ахмат", "Краснодаре" и "Севастополе".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира