Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы в ближайшее время приедет для консультаций в . Об этом в Facebook сообщил член украинской делегации в Алексей , передает со ссылкой на .

Сообщается, что в Страсбурге 30 сентября - 4 октября будет проходить осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украина не будет участвовать в ее официальных мероприятиях.

"Несколько членов , в том числе и я, приехали в Ассамблею для неформальной работы, проведения консультаций и прочее. И вот есть первые новости. По предложению группы консерваторов, в которую я имею честь входить, на Президентском комитете (ПК - в него входит президент , лидеры политических групп Ассамблеи) принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в для проведения консультаций с Украиной.", - написал нардеп.

Напомним, глава украинской делегации в Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. По ее мнению, Украина в тот же момент должна и защищать свои интересы.

писало, что делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что не будет принимать участия в осенней сессии организации.

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