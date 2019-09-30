Посреди дороги нашли окровавленное тело женщины с разбитым черепом По теме: В Черкасской области на проезжей части автомобильной дороги "Канев-Пекари-Хмельная" нашли труп женщины, передает со ссылкой на . На теле убитой многочисленные ушибы, переломы костей черепа и многочисленные колото-резаные раны тела. Труп женщины в возрасте 30-35 лет, обнаружено на дороге близ села Пекари. Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. Устанавливается личность убитой и обстоятельства совершения преступления. Под Полтавой загорелся трава в частном хозяйстве. Во время тушения пожарные обнаружили тело женщины. Тело нашли прямо на пепелище. Женщина была вся в ожогах, жила близко от места происшествия. Что именно привело к смерти, неизвестно.











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