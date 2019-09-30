|Посреди дороги нашли окровавленное тело женщины с разбитым черепом
|30.09.2019 21:35
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В Черкасской области на проезжей части автомобильной дороги "Канев-Пекари-Хмельная" нашли труп женщины, передает со ссылкой на .
На теле убитой многочисленные ушибы, переломы костей черепа и многочисленные колото-резаные раны тела.
Труп женщины в возрасте 30-35 лет, обнаружено на дороге близ села Пекари.
Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.
Устанавливается личность убитой и обстоятельства совершения преступления.
Под Полтавой загорелся трава в частном хозяйстве. Во время тушения пожарные обнаружили тело женщины.
Тело нашли прямо на пепелище. Женщина была вся в ожогах, жила близко от места происшествия. Что именно привело к смерти, неизвестно.