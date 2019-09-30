29 сентября на заборе Русского музея в Санкт-Петербурге написали бранную фразу в адрес президента Владимира Путина.

Чтобы найти нарушителя, который это написал, по тревоге подняли полицию, передает со ссылкой на .

"На заборе Русского музея неизвестный развел демагогию о первом лице государства".

Запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16:00 29 сентября. О ней сообщили свидетели, после чего сразу приехали наряды полиции. Они "показали оскорбительное сообщение в адрес Путина, а также Федеральной службы безопасности".

Вскоре с помощью камер видеонаблюдения вандала разыскали. Им оказался 42-летний Игорь Соколов. Мужчина не дает показаний и не говорит, почему написал оскорбление. По Соколову возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

В Москве задержали 828 протестующих, которые были против того, чтобы оппозиционные кандидаты не участвовали в выборах в городскую думу. Правозащитники говорят, что протестовать в центр российской столицы вышли от 10 до 12 тысяч человек.

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