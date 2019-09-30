Количество народных депутатов нужно сократить до 300 из-за уменьшения численности населения.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Цензор.НЕТ", передает со ссылкой на .

"По состоянию на 1991 год у нас было 450 народных депутатов. Они появились, потому что на тот момент население страны было около 52 миллионов. Сейчас, если посчитать пропорционально, то как раз и должно быть около 300 народных депутатов.

Учитывая то, что сегодня граждан Украины стало намного меньше, следует уменьшить и количество депутатов. Насколько изменится качество работы Верховной Рады, если будет не 450, а 300 народных депутатов?

...Логику, откуда взялось 300, можно понять. Возьмем калькулятор и посчитаем - там получилось, кажется, 298 ", - объяснил спикер.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата.

251 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".

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