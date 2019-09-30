Бывший генеральный прокурор Украины Юрий поехал в Великобританию "подтянуть английский", передает со ссылкой на .

Сообщил об этом прежний журналист и нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-аккаунте "Лещенко здесь".

"Бывший генеральный прокурор слинял из Украины ... в Великобританию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональда Трампа, который спровоцировала поставка дезинформации от в адрес Руди Джулиани", написал он.

Информацию об отъезде бывшего генпрокурора за границу Лещенко получил от журналиста NBC Ричарда Энгеля. Тот, в свою очередь, узнал об этом непосредственно от , с которым на днях общался в .

"Сообщил, что вылетает в Лондон ... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты шокированы таким поведением человека, заварившего всю эту кашу. Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более в слетелось много американских журналистов, непосредственно на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с в связи с его недавними заявлениями о Байдене", отметил Лещенко.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий заступился за Байдена, отрицая, что тот нарушал законодательство во время своей работы в Украине. В то время, как именно на слова ранее опирался личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани по обвинениям в деле Байдена.

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