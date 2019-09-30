|Кабмин уволил топ-чиновницу с золотыми слитками
|30.09.2019 23:08
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уволил председателя Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову, которую антикоррупционные органы обвиняют в декларировании недостоверной информации, передает со ссылкой на .
Решение правительство приняло в воскресенье, 29 сентября, пишет "Радіо "
В январе детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.
По данным следствия, чиновник в течение 2015-17 гг. получила в собственность активы, законность которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.
В НАБУ сообщили о квартире и двох паркоместах в , внедорожнике, дорогостоящий мебели, технику, золотые слитки, а также $ 112,8 тыс. и 8,5 тыс. евро наличными.