|Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике
|01.10.2019 00:20
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Бывший игрок "Барселоны", "Тоттенхэма" и "Вильярреала" Джованни Дос Сантос попал в лазарет на неопределенный срок из-за разрыва мышцы, передает со ссылкой на .
В поединке между "Америкой" и "Гвадалахарой" Дос Сантос не доиграл даже первый тайм. Игрок "Гвадалахары" Антонио Брисеньо пытался выбить мяч из ног Джованни, но попал потому шипами в бедро.
Камеры зафиксировали глубокую рану у 30-летнего футболиста. Позже пресс-служба "Америки" подтвердила - у Джованни глубокий разрыв мышцы бедра. Пока более точной информации нет.
В нынешнем сезоне Дос Сантос сыграл в 7-и матчах чемпионата Мексики, в которых забил 1 гол и отдал первую результативную передачу.