В одном из сел Буринского района Сумской области почти 3 года удерживали в трудовом рабстве 34-летнего мужчину, передает со ссылкой на .

Он с Хмельницкой области. История его скитаний началась еще в 2016 году, когда он в поисках работы приехал на заработки в . На железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и предложила временную работу у нее дома и с приличной оплатой. Тот согласился. А по приезду у работника отобрали документы и заставили тяжело работать. За работу не платили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Со слов мужчины, через некоторое время в гости к его "работодательнице" приехала мать с Сумщины. Возвращаясь домой, забрала его с собой. Так наш пострадавший попал в другую семью. Жил в деревне. И также был бесправен. Работал и на "хозяев", и на их знакомых. Все заработанные деньги у него отбирали. Действия контролировали. Он жаловался на плохое настроение, но на это никто не обращал внимания Спас его случай. Мужчину послали купить что-то в магазине. По дороге ему стало плохо и "скорая" забрала в больницу, где ему сделали операцию", - рассказал Валерий Строкач, в.и.о. начальника криминальной полиции ГУНП в Сумской области.

По заявлению потерпевшего в полиции открыли уголовное производство. После выздоровления мужчина уже с правоохранителями пошел к своим работодателям. Показал, что жил в летней кухне. Спал на старом диване, укрываясь хламом.

Члены семьи, в которой работал мужчина, уверяют, что все было по согласию и за деньги, следовательно свои действия противоправными не считают. Хозяйке, у которой жил мужчина, сообщили о подозрении в торговле людьми.

Заявитель находится на обследовании в больнице. После чего поедет домой, где его ждут родные.

На трассе в Ахтырке на Сумщине водитель нашел мужчинус закованными в наручники руками и с цепью почти в 5 метров длиной. Он шел в сторону села Кардашовка. Выяснилось, мужчина только сбежал из трудового рабства.

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