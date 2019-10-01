В государственную казну поступило в семь раз больше платежей от растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией от запланированного, передает со ссылкой на .

Такие выводы Счетной палаты о результатах анализа выполнения госбюджета с начала года, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Такие платежи зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и направляются в Пенсионный фонд. При годовом плане в сумме 1 млрд грн за восемь месяцев этого года поступило в общей сложности 7, 1 млрд грн, или в семь раз больше", - говорится в сообщении.

Владельцам машин с иностранной регистрацией могут упростить порядок растаможивания таких авто. Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает ввести, как в Грузии, за литр объема двигателя машины платить от доллара до трех.

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