К концу этого года доллар в Украине будет расти дважды.

Этот рост завершится показателями 27-27,5 грн / $, такое мнение высказал экономист Игорь Гарбарук, передает со ссылкой на .

В некоторых обменниках столицы, по словам эксперта, можно увидеть курс 23,9 грн / $.

"Я думаю, что это будет продолжаться еще ближайшие две недели. В конце октября мы увидим первое повышение курса, а в конце ноября еще больше. К концу года мы, скорее только, по всем прогнозам выйдем на 27-27,5 грн / $" - считает экономист.

"Однако в ситуации, когда в страну закачано 88 млрд грн только от одних облигаций внутреннего государственного займа, когда работники на 13% увеличили переводы в Украину, когда наше зерно на 42% больше стало продаваться, когда на 19% дали черные металлы увеличение экспорта, когда доллара гораздо больше, чем на него предложение, укрепления гривни будет происходить " - добавил он.

При этом Гарбарук отметил, что укрепление гривны в Украине, скорее только, не приведет к снижению цен.

Международное кредитное агентство SP Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 4 года. Обменный курс будет выглядеть так: 2019 27,00 грн/доллар, в 2020 году 27,50 грн/доллар, 2021 28,00 грн/доллар, 2022 28,50 грн/доллар.

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