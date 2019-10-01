Президент любит, когда к нему подлизываются.

Об этом сказал руководитель кампании Петра Порошенко на выборах президента, прежний нардеп Игорь Грынив в интервью "Hromadske", передает со ссылкой на .

"Говорят, что Зеленский любит когда ему льстят.

Это когда не хвалят, а подлизываются. Зеленский окружает себя теми людьми, которые его любят. Вероятно, это опыт артиста. Так вот, президентский пост - не об этом. Там иногда следует принимать не популярные решения, приносить жертвы, брать на себя ответственность. И не всегда за это будут сразу аплодисменты. Я хочу, чтобы и период Порошенко, и период Зеленского в истории оценили положительно", - сказал Грынив.

"Я когда-то пробовал определить заповеди, которые должны быть наиболее важными для президента. Для себя я сделал вывод - искренне любить людей. Вот у меня нет ответа, эта власть любит людей, или она добивается любви к себе этих людей?", - отметил политтехнолог.

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