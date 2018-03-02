В столице Шри-Ланки в Коломбо состоялось ежегодное буддийское шоу под названием "Nawam Maha Perahera". Праздник известен, как парад слонов, который местные жители проводят в течение десятилетий.

На улицы города вышли десять тысяч человек, чтобы наблюдать за ярким действием, передает со ссылкой на .

Праздник начался в буддистском храме Гангарамая - одном из самых значимых религиозных мест островной столицы. Одетых в яркие накидки слонов, сопровождали барабанщики, танцоры и участники с факелами.

В общем парад охватил более трех километров и длился около трех часов. Важнейшей его частью была шкатулка на спине у самого красивого слона. В ней, как считают буддисты, хранятся мощи Будды.

В город приехали тысячи туристов. В местных гостиницах не осталось свободных мест. Тем не менее, первый день двухдневного праздника должен быть отменен. Так, в среду вечером в городе свирепствовала гроза.

Для жителей Шри-Ланки слон символ священной мудрости. По легенде, белый слон приснился царице Майе матери Будды перед рождением великого сына. Животных для праздника привозят со всей страны. В этот раз в параде приняли участие 30 животных.

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