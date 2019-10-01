|В Британии заговорили о холодной кибервойне
|01.10.2019 03:26
|
Великобритания постоянно находится в стадии холодной войны из-за угрозы кибербезопасности страны, передает со ссылкой на .
"Разницы между миром и войной больше не существует. Уже невозможно провести четкое разграничение между конкуренцией и конфликтом. Чувствую, что сейчас нахожусь в состоянии войны, но это не война, как мы ее определяли в прошлом", - заявил глава Вооруженных сил Великобритании Ник Картер , выступая на литературном фестивале, вместе с бывшим генералом и директором Дэвидом Петреусом, передает Telegraph.
Характер войны развивается и следует провести дебаты о том, как выглядит будущее войны, заметил генерал.
"Традиционная концепция войны только на суше, на море и в воздухе устарела. Будущая война в основном ориентирована на информацию. Война по сути имеет политическую функцию. Она будет более сложной и будет захватывать новые области, в частности, космоса и кибер", - подчеркнул Глава военного ведомства Великобритании.
Вместе с тем, генералы сошлись во мнении, что российский президент был "самым большим подарком для после окончания холодной войны".
" сейчас имеет серьезные политические проблемы. Путин помог нам объяснить почему мы должны модернизироваться. Мы должны быть должным образом интегрированы на каждом уровне", - отметил Картер.
"Россия сегодня представляет большую угрозу, чем пять лет назад", - подчеркнул он.
Генерал также очертил сложность надежного военного сдерживания, такого как сейчас в Прибалтике, и в то же время преобразования вооруженных сил в будущее поле битвы, где, вероятно, будет первенствовать кибервойна.
Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил в начале "кибервойны".
Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей.