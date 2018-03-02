Сотрудника "Нова пошта" признали виновным за попытку продажи личных данных клиентов, передает со ссылкой на .

38-летнего харьковчанина обвинили во взломе компьютерных сетей и незаконном сбыте информации с ограниченным доступом. Назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года с испытательным сроком в виде двух лет. Говорится в приговоре Московского районного суда Харькова с января 2018 года, пишет Ain.ua.

В компании отметили, что ситуация касается случая 2016 года. В то же время она не связана с недавними событиями.

"Сейчас отсутствуют доказательства, что опубликованные в Facebook скриншоты - данные из базы "Новая почта". Киберполиции продолжает работать над делом", - сообщили в компании "Нова пошта".

Согласно документу, преступник получил пароль доступа к сети компании сотрудника отдела региональных продаж Северодонецка Луганской области. После этого он за деньги пересылал данные корпоративных клиентов заказчику. Происходило это с июня по декабрь 2016 года. Сам сотрудник не знал о намерениях злоумышленника.

Ранее появилась информация, что в сеть выставлены на продажу две базы клиентов компании "Новая почта" - на 500 тыс. и на 18 млн пользователей. В компании заявили, что эти базы данных могут принадлежать любому другому украинскому предприятию.

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