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|Почему украинское вино становится все популярнее
|02.03.2018 19:39
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За первый квартал 2017 года импорт украинского вина в Казахстан вырос в 9 раз. Таким образом, занял третье место в общем объеме привозных вин.
В 2017 году импорт украинских вин увеличился с 69 тонн до 622 тонн. В то же время почти вдвое уменьшился объем импорта итальянских и французских вин,передает со ссылкой на .
По статистике импорт французских вин ежегодно в среднем сокращается на 11%. Итальянских, наоборот - увеличивается на 10%.
Кроме этого, в течение прошлого года Украина вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.
"На рынке украинского вина можно выделить несколько трендов. Из-за девальвации и закладки валютных рисков поставщиками, качественное импортное вино становится все более недоступным. На рынке появляется все больше некачественного импортного или псевдоимпортные вина. Качество и разнообразие украинского вина повышается", - рассказал директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.
Снижение производства яблок в ЕС в текущем сезоне позволило Украине наращивать поставки этой продукции на европейские рынки. Согласно данным таможенной статистики, за июль-январь сезона 2017/18 Украина экспортировала в страны Евросоюза 9,2 тыс тонн яблок. Главным покупателем украинских яблок остается Беларусь, которая также активно наращивает объемы импорта этой продукции.