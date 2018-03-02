Кассационный суд постановил удовлетворить ходатайство стороны защиты лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили об истребовании у Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) решения об отказе в выдаче Саакашвили Грузии.

Об этом рассказал адвокат Руслан Чернолуцкий, передает со ссылкой на .

Так, адвокат подтвердил, что суд истребует у ГПУ решение об отказе в выдаче Саакашвили в Грузию. Он отметил, что сторона защиты заявила в суде около 20 ходатайств.

"Мы подали около 20 ходатайств в суд. Мы считаем, что со стороны коллегии судей были некоторые нарушения. Мы предлагали перейти в общее производство", - сказал адвокат.

Так, по его словам, суд принял ходатайство об истребовании доказательств от Генпрокуратуры Украины удовлетворить и истребовать копию решения ГПУ от 31 марта об отказе в выдаче Саакашвили Грузии.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об истребовании в Администрации президента материалов, которые стали основанием для принятия гражданства Саакашвили и его прекращения.

Напомним, ранее министр юстиции Тея Цулукиани заявляла, что Украина дважды отказала Грузии в экстрадиции Саакашвили.

Отметим, Саакашвили потерял право на украинское гражданство в связи с недостоверными сведениями, которые он указал в анкете, которую подавал при получении украинского гражданства.

12 февраля Саакашвили выдворили из Украины в Польшу после задержания в .

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