Украина заключит с Великобританией новый договор после того, как Великобритания завершит процедуру прекращения своего членства в Европейском союзе. Об этом сообщает на своей странице в твиттере, передает со ссылкой на .

В связи с этим заместитель министра Василий Бондар встретился с главным переговорщиком со странами Восточной Европы и Центральной Азии департамента экономической дипломатии Великобритании Сарой Крофт. На встрече обсуждались вопросы заключения нового соглашения, после выхода Британии из ЕС, котрое заменит соглашение об ассоциации в отношениях двух стран.

"Есть общее понимание относительно амбициозности этого двустороннего документа, который будет соответствовать высокому уровню наших отношений", - говорится в сообщении.

Как сообщало ранее , Британия и не смогли достичь результатов после переговоров по выходу Соединенного Королевства из блока (Brexit). Переговоры по Brexit завершились безрезультатно.

Также, как сообщалось, представитель Европейского союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что позиция Лондона не дает никаких оснований для заключения соглашения о выходе из ЕС (Brexit).

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