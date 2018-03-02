Заявлением о расторжении контрактов на реверс и поставки газа в Украину Россия пытается повысить ставки.

Так отреагировал министра иностранных дел Павел Климкин, передает со ссылкой на .

"Вчера я назвал "наперсточниками", а сегодня они ведут себя, как игроки в покер, и пытаются повышать ставки", - отметил глава .

При этом Климкин отметил, что не понимает, во что и с кем играют россияне.

Вчора я назвав "наперсточниками", а сьогодні вони поводяться як гравці у покер і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають. https://t.co/ZtlbIC4bOj

Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 березня 2018 р.

Российский после поражения в Стокгольмском арбитраже объявил о начале процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом.

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