Неполитические Сводки
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|МИД отреагировал на заявление Газпрома: Повышают ставки
|02.03.2018 20:39
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Заявлением о расторжении контрактов на реверс и поставки газа в Украину Россия пытается повысить ставки.
Так отреагировал министра иностранных дел Павел Климкин, передает со ссылкой на .
"Вчера я назвал "наперсточниками", а сегодня они ведут себя, как игроки в покер, и пытаются повышать ставки", - отметил глава .
При этом Климкин отметил, что не понимает, во что и с кем играют россияне.
Вчора я назвав "наперсточниками", а сьогодні вони поводяться як гравці у покер і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають. https://t.co/ZtlbIC4bOj
Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 березня 2018 р.
Российский после поражения в Стокгольмском арбитраже объявил о начале процедуры расторжения контрактов с Нафтогазом.