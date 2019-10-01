В Украине с начала года задолженность по заработной плате экономически активных предприятий выросла на 13,9%. На 1 сентября составила 1,66 млрд грн.

Больше только работникам задолжали промышленные предприятия - 1,33 млрд грн. С начала года на 40% выросли долги в аграрной сфере - до 17,5 млн грн, передает , передает со ссылкой на .

За месяц на 464,1% выросла задолженность по заработной плате в финансовых учреждений и страховых компаний. Правда в абсолютном выражении составляет 181 тыс. грн.

Сократились долги в сфере строительства - до 47,6 млн грн. Практически выплатили зарплатную задолженность работникам ресторанов, гостиниц. В сентябре не заплатили только 45 тыс. грн - 9,6% от долгов на начало года.

В Украине в августе средняя номинальная зарплата снизилась на 434 грн, по сравнению с июлем, и составляет 10 537 грн. При этом относительно августа прошлого года средняя зарплата выросла на 17,4%, учитывая инфляцию, этот показатель составляет 7,7%.

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