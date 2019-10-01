" Сити" готовится к уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Несмотря на то, что договор испанского специалиста рассчитан до лета 2021, "горожане" хотят быть полностью готовыми к прощанию с Пепом, передает со ссылкой на .

Согласно информации источника, преемником нынешнего наставника команды руководство " Сити" видит Джованни ван Бронкхорста. Нидерландского специалиста уже начали знакомить с работой клуба об этом сообщает "Футбол 24".

После ухода из "Фейеноорда" ван Бронкхорст уже около месяца проживает на территории клубной академии чемпиона Англии. Если голландец докажет свою способность руководству " Сити", он станет следующим наставником первой команды.

В текущем сезоне " Сити" занимает второе место в АПЛ отставая на 5 очков от "Ливерпуля".

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