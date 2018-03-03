Киевский районный суд Харькова до сих пор не определил скорость автомобилей участников . Об этом рассказал Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова,передает со ссылкой на .

"Один из важных факторов любой с участием нескольких автомобилей - это скорость, с которой двигались автомобили. Необходимо точно ее определить. Время - с какого момента увидели друг друга водители, и соответственно, имели они возможность избежать столкновения или нет. Если этих данных нет, как мы можем говорить об объективности рассмотрения дела?" - рассказал Сергей Пкерепелица.

Также адвокат рассказал, что все проведенные правоохранителями экспертизы на позволяют точно определить скорость авто.

"Ни одна экспертиза не определила точной скорости автомобилей. Согласно обвинительного акта, скорость Touareg вообще не определили, а скорость Lexus определили абстрактно - "не менее 80 км/ч". Я на предварительном расследовании подчеркивал, давайте возьмем замеры, возьмем видеозапись траектории, давайте установим скорость - мне суд отказал. Но еще не та степень процесса, на которой вероятно просить о дополнительных экспертизах", - добавил адвокат.

18 октября 2017 в Харькове произошла смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Через неделю в больнице умерла еще одна пострадавшая. Обеих водителей, которые являются участниками аварии, на время следствия взяли под стражу без права на залог.

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