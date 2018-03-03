Капитан и руководитель сборной Украины Елена Пидгрушная не собирается уходить из большого спорта.

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"Те этапы Кубка мира, которые будут в этом сезоне, я пропускаю. Но хочу еще побегать. Сейчас ищу тренера. Будет тренер - будет Пидгрушная", - заявила она.

Пидгрушная несла украинский флаг на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Однако на Играх из-за проблем со здоровьем не провела на ни одной гонки.

Заключительная часть олимпийского сезона стартует 8-11 марта в финском Контиолахти. Затем 15-18 марта продолжится в норвежском Холменколлене, а завершится 22-25 марта этапом в российской Тюмени.

В личном зачете Кубка мира Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Джима претендуют на топ-10, а у мужчин Дмитрий Пидручный и Артем Прима на заключительных этапах сезона поведут борьбу за топ-30.

На Олимпиаде-2018 Валентина Семеренко сделала скандальное заявление относительно ситуации в команде.

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