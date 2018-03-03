Реформирование пенитенциарной системы по некоторым направлениям может растянуться на десятилетия. Чтобы перестроить все помещения - нужны астономични суммы. Об этом сказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов,передает со ссылкой на .

У нас в системе около 6 тысяч. Если мы будем перестраивать 1 здание в день, хотя понятно, что это нереально, то мы должны потратить более 16 лет

Установить четкие сроки по реформированию всей системы невозможно.

"К примеру, по зданиям - мы имеем в системе около 6 тысяч. Если мы будем перестраивать 1 здание в день, хотя понятно, что это нереально, то мы должны потратить более 16 лет. Но это один блок по реформе. Если говорим о нормах питания - они у нас не менялись с 1992 года. Хотя за это время появились новые продукты и субпродукты, которые ранее, к примеру не завозили в страну или не производили. Норм питания больше 10 в зависимости от болезней - у кого диабет, у кого туберкулез. Взять и изменить эти нормы в один день - тоже не можем. Потому что они распространяются на военных, работников министерства обороны, внутренних дел, . Должны это все согласовывать", - сказал Чернышев.

Над проектом реформы пенитенциарной системы работали почти год. Есть много проблем - старые здания, недофинансирование, переквалификация кадров, низкие зарплаты сотрудников. Поставили диагноз системе. Разобрали, какие нужны ресурсы - временные, человеческие, финансовые и начали работу.

Процесс ликвидации Государственной пенитенциарной службы начался в мае 2016-го. Ее полномочия передали Министерству юстиции.

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