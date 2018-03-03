Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин не боится ехать в , его не пугают возможные провокации в украинской столице.

Об этом он рассказал в интервью,передает со ссылкой на .

В 24-25 мая состоится заседание исполкома , членом которого российский чиновник является.

"В ехать не боюсь. Я должен присутствовать на подобных мероприятиях, как член исполкома . Россию представляет в исполкоме глава Оргкомитета по проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин, он член исполкома и одновременно имеет право присутствовать на исполкоме , я думаю, он тоже поедет. Не надо смешивать спорт и политику", - заявил Прядкин.

При этом отметил, что у него очень тесные контакты с руководителями украинского футбола.

"Могу честно признаться, что у нас с Федерацией футбола Украины, Андреем Павелко, его ближайшими помощниками, вице-президентом, генеральным секретарем, у меня очень нормальные, рабочие дружеские отношения, абсолютно. Могу это подтвердить со всей ответственностью", - отметил он.

Ранее отказалась проводить аккредитацию украинских журналистов на Кубок мира-2018.

Сообщалось, что матчи КМ-2018 покажет телеканал "", пригласив при этом российских комментаторов.

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