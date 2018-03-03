Трагический случай произошел в г. Лиман, Донецкой области. Сообщает о событии Славянский отдел полиции в Донецкой области.

Авария произошла вечером 1 марта. На одной из улиц города автомобиль наехал на женщину, которая ехала на санках,передает со ссылкой на .

"На месте происшествия выяснилось, что пострадавшая 1962 года находилась в санках, которые проезжей частью вез ее знакомый. Увидев автомобиль, ехавший навстречу, мужчина успел избежать столкновения, под колеса автомобиля попала его спутница.

Водителем транспортного средства оказался житель района 1964 года ", - говорится в сообщении.

Женщина была госпитализирована, однако спасти ее жизнь не удалось, она скончалась в больнице.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира