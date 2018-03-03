Российский приступает к разрыву всех ранее заключенных с Украиной контрактов.

Об этом заявил председатель правления компании ,передает со ссылкой на .

По его словам, речь идет, как о контакте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзит газа в Европу.

Такое решение в "Газроми" объяснили тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы компании.

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома экономически нецелесообразным и невыгодным", - отметил .

1 марта отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя их оплатил.

Международный арбитражный суд Стокгольма обязал российский концерн выплатить украинскому Нафтогаза $ 4,63 млрд - за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в европейские страны. Из этой суммы получит $2,56 млрд - 69,4 млрд грн. Остальные деньги спишут на погашение долга за газ перед Газпромом, который Украина должна с 2014 года.

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