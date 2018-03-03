Трагедия случилась в с.Литки, что в Броварском районе Киевской области. Тела обоих погибших обнаружил отец зарезанной женщины. Сообщает о событии Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Тело 32-летней женщины около 11:00 обнаружил ее отец, вернувшийся домой с работы. Тело сожителя женщины, которому также было 32 года, он обнаружил повешенным во дворе. Вблизи тела женщины было найдено окровавленный нож, а руки мужчины были в крови,передает со ссылкой на .

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Броварской полиции. По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что девушка умерла от колото-резаного проникающего ранения в область шеи. Смерть молодого наступила через механическую асфиксию путем повешения ". - говорится в сообщении.

Пара проживала в гражданском браке 6 лет, однако в последнее время ссорились.

Правоохранители вставлюють обстоятельства убийства. Открыто уголовное производство.

В ходе семейной ссоры мужчина начал бить женщину в спальне и добил в ванной. Мужчина отрубил женщине пальцы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира