В в Деснянском районе неизвестный изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся.

Об этом сообщает со ссылкой на .

Преступление произошло в районе Северного (Московского) моста.

Мужчина затащил в недострой и изнасиловал, а затем скрылся. Наряды полиции ориентированы на поиск и задержание насильника.

На месте работали врачи скорой помощи и следственно-оперативная группа.

В оккупированном Енакиево боевики так называемой ДНР жестоко изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. Тело ребенка было обнаружено в лесополосе близко от поселка Гусельщиково.

Экспертиза установила, что смерть девочки наступила от разрыва мягких тканей половых органов, кровопотери и асфиксии.

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