|В Киеве изнасиловали 15-летнюю девушку
|03.03.2018 06:02
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В в Деснянском районе неизвестный изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся.
Об этом сообщает со ссылкой на .
Преступление произошло в районе Северного (Московского) моста.
Мужчина затащил в недострой и изнасиловал, а затем скрылся. Наряды полиции ориентированы на поиск и задержание насильника.
На месте работали врачи скорой помощи и следственно-оперативная группа.
В оккупированном Енакиево боевики так называемой ДНР жестоко изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. Тело ребенка было обнаружено в лесополосе близко от поселка Гусельщиково.
Экспертиза установила, что смерть девочки наступила от разрыва мягких тканей половых органов, кровопотери и асфиксии.