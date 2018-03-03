Украинская шахматистка Анна Музычук посетила стадион "Сантьяго Бернабеу". Там она встретилась с президентом "Реала" Флорентино Пересом и игроком мадридцев Криштиану Роналду,передает со ссылкой на .

Об этом стало известно из поста спортсменки на ее странице в Facebook.

"В прошлую субботу я имела удовольствие посетить "Сантьяго Бернабеу" и встретиться с президентом "Реала" Флорентино Пересом и игроками клуба. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно запоминающимся", - написала Музычук.

В прошлом году Анна Музычук выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам.

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