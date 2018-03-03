С 1 марта столичных потребителей электроэнергии будет обслуживать новая компания - "Киевские Электросети".

Компания "" передала функции по распределению и поставке электроэнергии "Киевские Электросети", сообщили в пресс-службе "".

Смена поставщика произошла в связи с требованиями закона "О рынке электроэнергии". В то же время в компании сообщили, что это не повлияет на порядок и стоимость предоставления услуг потребителям,передает со ссылкой на .

В отметили, что новая компания будет предоставлять услуги по ранее заключенным договорам.

Оплачивать услуги киевляне смогут через личный кабинет на сайте , мобильные приложения, отделения банков и Укрпочты, электронные платежные системы.

По закону от 11 июня 2017 года все украинские облэнерго до декабря 2018 года должны провести разделение функций генерации, передачи и поставки электроэнергии путем их передачи новым компаниям. Такое требование Третьего Энергетического пакета ЕС. К ноябрю 2018 года "Киевские Электросети" будет соединять распределение и поставку электроэнергии. Впоследствии, будет осуществлено отделение функции снабжения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира