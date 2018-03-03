Транзиту российского газа через территорию Украины в страны ЕС ничего не угрожает.

Об этом заявил президент во время совещания по вопросам энергетической безопасности, передает со ссылкой на .

"Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика", - заверил президент.

По его словам, " и РАО "" еще раз продемонстрировали, что только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления".

"Это не пройдет. Украина - надежный партнер", - добавил глава государства.

Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры.

Порошенко принял заявление Европейской Комиссии и других партнеров Украины, в частности правительства Германии, по этому вопросу.

"Они понимают, кто ответственен", - сказал Порошенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира