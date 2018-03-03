Почти 62 тысячи граждан Украины имеют задолженности в один год в выплате алиментов.

Об этом рассказал министр юстиции Павел во время селекторного совещания, передает со ссылкой на .

"Что касается категории должников, которые имеют долг свыше 1 года, два, три, восемь .... Мы первую статистику по всей стране. Таких, по состоянию на сегодня, должников, имеющих задолженность свыше 1 года по уплате алиментов перед своими детьми насчитывается почти 62 тыс. человек ", - сказал министр.

По словам Петренка, общее количество неплательщиков налогов в Украине составляет 600 тысяч.

В Украине разработали систему взыскания задолженности по заработной плате, она начнет действовать с 1 апреля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира