За год вареники с картофелем, поджаркой и сметаной подорожали на 28% - 10,3 грн. Приготовить блюдо для семьи из четырех человек в прошлом году стоило 37,2 грн, сейчас - 47,5 грн,передает со ссылкой на .

"К концу января 2018 года необходимые 800 грамм пшеничной муки стоили 7,6 гривен, килограмм картофеля - 6,4 гривен. За 50 грамм сливочного масла нужно было заплатить 9 гривен, а за 150 грамм лука и сала - 0,9 гривен и 10,8 гривен, соответственно. 250 грамм сметаны стоили 12,8 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По данным Госстата по состоянию на январь прошлого года 800 г муки стоило 7,1 грн, килограмм картофеля - 6,1 грн. За 50 г сливочного масла необходимо было заплатить 6,9 грн, за 150 г лука и сала - 0,7 грн и 6,1 грн, соответственно. Необходимые 250 г сметаны продавали по 10,3 грн.

Алексей Дорошенко напомнил, что вареники с мясом, поджаркой и сметаной за год подорожали на 35,5 грн, или на 45%. 2017 они стоили 79,8 грн. В этом году цена выросла до 115,3 грн.

В Украине за год молоко подорожало на 37%, масло сливочное - на 29%, сметана - 24%, сыр мягкий - на 6%. По сравнению с прошлым годом сметана прибавила в цене 10 грн за кг, масло сливочное - 8 грн за 200 г. Литр молока подорожал на 6 грн, а мягкий сыр - на 5 грн за кг. На начало февраля литр молока в среднем продавали по 22 грн. 200 г масла стоили 36 грн, а килограмм сметаны и творога - 51 грн и 90 грн, соответственно.

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