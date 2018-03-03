На киевской станции метро "Золотые ворота" в первый день весны концерт сыграл духовой оркестр Национальной Гвардии. Музыканты исполнили ряд современных хитов.

Работники коммунального предприятия "Киевзеленбуд" дарили женщинам тюльпаны. Всех пассажиров поздравляли с началом весны, передает со ссылкой на .

Прохожие пели под музыку и снимали концерт на мобильные телефоны.

Два списанных вагонов киевского метрополитена превратят в хостел и бар. Их отремонтируют, установят системы кондиционирования и разместят возле гостиницы "Амарант". Рядом обустроят летнюю террасу.

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