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Духовой оркестр отыграл мини-концерт в метро
03.03.2018 08:47
Духовой оркестр отыграл мини-концерт в метро По теме:

На киевской станции метро "Золотые ворота" в первый день весны концерт сыграл духовой оркестр Национальной Гвардии. Музыканты исполнили ряд современных хитов.

Работники коммунального предприятия "Киевзеленбуд" дарили женщинам тюльпаны. Всех пассажиров поздравляли с началом весны, передает со ссылкой на .

Прохожие пели под музыку и снимали концерт на мобильные телефоны.

Два списанных вагонов киевского метрополитена превратят в хостел и бар. Их отремонтируют, установят системы кондиционирования и разместят возле гостиницы "Амарант". Рядом обустроят летнюю террасу.







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