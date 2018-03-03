|Духовой оркестр отыграл мини-концерт в метро
|03.03.2018 08:47
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На киевской станции метро "Золотые ворота" в первый день весны концерт сыграл духовой оркестр Национальной Гвардии. Музыканты исполнили ряд современных хитов.
Работники коммунального предприятия "Киевзеленбуд" дарили женщинам тюльпаны. Всех пассажиров поздравляли с началом весны, передает со ссылкой на .
Прохожие пели под музыку и снимали концерт на мобильные телефоны.
Два списанных вагонов киевского метрополитена превратят в хостел и бар. Их отремонтируют, установят системы кондиционирования и разместят возле гостиницы "Амарант". Рядом обустроят летнюю террасу.
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