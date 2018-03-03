Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начнет полную проверку 17 деклараций чиновников.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает со ссылкой на .

В частности, во время очередного заседания Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было принято решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 17-ти лиц, между которых 7 депутатов и 4 судьи. Решением НАПК будут проверены декларации тех чиновников, которые были уполномочены на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 - 2017 годы, а также их декларации после увольнения за 2016 год.

Также уточняется, что проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней и будет начата со следующего дня за днем принятия соответствующих решений.

Перечень субъектов декларирования, в отношении которых начнут проверку:

Биркович Виктор Иванович, директор Ужанского национального природного парка, за 2016 год.

Больбот Дмитрий Александрович, депутат Херсонского городского совета, за 2016 год.

Борозенец Максим Иванович, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.

Гулицький Сергей Петрович, заместитель начальника Управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью Генеральной прокуратуры Украины, за 2015 год.

Завальнюк Игорь Викторович, судья Одесского окружного административного суда за 2015 и 2016 годы.

Запорожан Валерий Николаевич, ректор Одесского национального медицинского университета, за 2016 год.

Иванченко Вадим Анатольевич, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.

Ищенко Михаил Владимирович, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.

Конобас Максим Петрович, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.

Мондриевский Валентин Николаевич, председатель Подольской районной в городе государственной администрации, за 2016 год.

Непоп Вячеслав Иванович, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.

Николаенко Олег Михайлович, заместитель начальника отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста "Восточный" Киевской городской таможни ДФС Украины, за 2015 и 2016 годы.

Новиков Алексей Александрович, депутат Киевского городского совета, за 2016 год.

Орлянская Валентина Ивановна, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел за 2015, 2016 и 2017 годы.

Подорожный Сергей Сергеевич, заместитель директора Государственного предприятия "Кировоградский экспертно-технический центр Гоструда", за 2016 год.

Сасевич Александр Михайлович, судья Львовского окружного административного суда за 2015, 2016 и 2017 годы.

Чумаченко Татьяна Анатольевна, судья Высшего административного суда Украины за 2015 год; судья Высшего административного суда Украины в отставке (после увольнения) за 2016 год.

Проведение полных проверок будет проводится на основании информации, которая была получена от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, которые могут быть проверены.

Напомним, как сообщалось ранее, правительство приняло решение, которое даст возможность Национальному агентству по предупреждению коррупции обеспечить бесперебойное ведение Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира