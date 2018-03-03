Первый и последний президент СССР, последний генсек КПСС 87-летний Михаил Горбачев рассказал о своем неоднозначном отношении к президенту 65-летнему Владимиру Путину, передает со ссылкой на .

Горбачев считает, что Путин находится на своем месте. Мол, его власть позволяет удержать Россию от распада. Но критикует за ореол всемогущества, который создал вокруг себя глава Кремля. Об этом говорится в интервью, которое опубликовала Медуза в честь Дня рождения советского политика.

Горбачев говорит, что последний раз видел Путина на праздновании Дня России 12 июня 2017 года. Вспоминает, как насторожилась его охрану появление действующего президента в поле зрения.

- Я говорю: давно не виделись. Он: жу-жу-жу. Он сейчас много мурлычет. Чтобы неясно было, - рассказывает Горбачев.

Путин, считает экс-генсек, слишком высокого мнения о себе.

- Я о вреде самоуверенности предупредил Путина. Когда я сказал, что он считает себя заместителем Бога, - вспоминает политик свое заявление 2014 года.

Политикой Кремля Горбачев недоволен.

- Если "Единая Россия" будет работать так, как сейчас, то ее ждет судьба компартии, - считает.

- Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все что можно делает. Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать: "Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте милость народу!" - шутит Горбачев.

Во многом обижен на Путина. Тот в 2013-м заявил, что Горбачеву надо укоротить язык. Так отреагировал на критику экс-генсека в свою адресу. В 2016-м сказал, что не поздоровался с Горбачевым во время Дня Победы, потому что не заметил его.

Но считает, что Путин должен занимать свой пост, чтобы не развалилась страна.

- Я думаю, на месте он. Место это совместными усилиями загажено до предела, но надо было ее сохранить, чтобы страна не распалась. И мы вынуждены с этим считаться, несмотря на просчеты и ошибки, - объясняет экс-генсек.

Сам Горбачев от политики отказываться не спешит. Руководит объединения "Союз социал-демократов". Не оставляет надежды превратить его в партию, альтернативную кремлевским.

Существует вероятность восстановления Советского Союза в его прежнем составе, заявил Горбачев в интервью ТАСС.

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно", - уточнил он.

Однако это должен быть качественно новый Союз. Не советский.

Также первый и последний президент СССР Михаил Горбачев поддержал аннексию Крыма и Севастополя Россией. Заявил, что в аналогичной ситуации поступил бы так же, как .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира