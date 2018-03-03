Кругосветное путешествие на автомобиле совершали уже часто. Делали это даже наши с вами соотечественники. Но никто не плавал на автомобиле по океану, пишет со ссылкой на .

Scuderia Cameron Glikenhaus (так называется фирма, которая готовится к постройке амфибий) известна совершенно другими машинами: обычно они занимаются сверхлегкими суперкарами. Но сейчас они намерены построить водоплающий джип, который сможет переплыть океан.

На этом аппарате планируют совершить трансконтинентальное путешествие. Об этих планах рассказал глава компании Джеймс Гликенхаус на своей страничке в Facebook. В этом посте также продемонстрированы рендеры будущего внедорожника.

Судя по всему, это будет традиционный колесный внедорожник с дополнительной плавательной платформой. Приводиться в движение на воде конструкция будет отдельными внешними моторами.

Предусмотрено создание двух автомобилей – трех- и пятидверного. Рабочие название машин Expedition и Steve соответсвенно. Технические характеристики компания пока держит в строжайшем секрете.

Демонстрацию своих возможностей внедорожники начнут с покорения самого высокого вулкана на Земле – Охос-дель-Саладо в Андах (высота 6893 метра над уровнем моря). После этого машины отправятся в Нью-Йорк, где с площади Таймс-сквер и стартует невероятная поездка. Машины поедут на север , пересекут Канаду и Аляску и переправятся через Берингов пролив (его ширина состаявляет 86 км) на российский берег.

Экспедиция посетит Пекин, пересечет всю Сибирь, заедет в Москву и Санкт-Петербург. Затем через всю Европу они доберутся до финишной точки в Париже, где компания SCG устроит званый ужин в честь экспедиции. Кстати, фирма SCG призывает других автопроизводителей строить свои плавающие машины и присоединяться к пробегу.

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