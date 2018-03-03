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|В Южно-Африканской Республике белые фермеры могут потерять свои земли
|03.03.2018 19:39
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В Южно-Африканской Республике парламент проголосовал за экспроприацию земель у белых фермеров без предоставления компенсации.
Об этом пишет The Independent, передает со ссылкой на .
Розолюцию выдвинула леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу" (EFF), а впоследствии поддержала и правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANK). Президент страны Сирил Рамафоза также поддерживает данный законопроект, его подпись будет означать окончательное принятие и внесение изменений в конституцию страны.
"Мы не хотим мести. Но время взаимозачетов прошло, речь идет о справедливости и о нашем достоинстве", - сказал Джулиус Малема, руководитель партии EFF.
Сейчас конституционный комитет готовит заключение по экспроприации земель, и в августе парламент снова поднимет этот вопрос.
Апартеид в ЮАР отменили 24 года назад, однако еще до сих пор в стране вопрос землевладения имеет напряженный характер. По подсчетам, белое население владеет около 73% пригодных для сельского хозяйства земель, в 1994 году этот показатель был на 12% больше.
Эксперты связывают поднятие вопроса об экспроприации земель правящей партией ANK с предстоящими парламентскими выборами. Ведь конфискация земель у белых, поможет набрать дополнительные голоса между чернокожего населения, которому и будут передавать земли. Зато критики реформы напоминают, что ранее передача фермерской земли в руки чернокожых привела к упадку аграрных хозяйств, а в Зимбабве подобный законопроект привел к затяжному экономическогму кризису.
Новый президент страны Сирил Рамафоза занял свой пост в середине февраля, после того как предыдущего президента ЮАР заставили уйти в отставку.