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|Столкновения под Радой: как разбирали МихоМайдан
|03.03.2018 20:11
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Полиция разобрала палаточный городок под Верховной Радой, который разбили в поддержку политика Михаила Саакашвили.
Во время демонтажа палаток произошли столкновения правоохранителей с митингующими. Полиция сообщает о задержании более 100 человек, пишет со ссылкой на .
Отметим, что Саакашвили отмежевался от палаточного городка. Пресс-служба Руха новых сил 27 февраля заявила, что их представителей и митингующих там нет уже месяц.
Ситуация под Радой онлайн
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