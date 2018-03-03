Полиция разобрала палаточный городок под Верховной Радой, который разбили в поддержку политика Михаила Саакашвили.

Во время демонтажа палаток произошли столкновения правоохранителей с митингующими. Полиция сообщает о задержании более 100 человек, пишет со ссылкой на .

Отметим, что Саакашвили отмежевался от палаточного городка. Пресс-служба Руха новых сил 27 февраля заявила, что их представителей и митингующих там нет уже месяц.

Ситуация под Радой онлайн















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