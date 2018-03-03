Украины Павел Климкин заявил, что нет никаких объективных причин для ухудшения отношений с Польшей. Об этом он написал в Twitter, передает со ссылкой на .

"Никаких объективных причин для ухудшения отношений с Польшей нет. А вот субъективные - есть. У тех, кто пытается присвоить право на историческую истину. Пользу от украинско-польских споров может получить только одна сторона. Это Россия", - заявил Климкин.

Жодних об’єктивних причин для погіршення відносин з Польщею немає. А от суб’єктивні є. У тих, хто намагається привласнити право на історичну істину. Користь від українсько-польських суперечок може отримати лише одна сторона. Це Росія. https://t.co/XWHkG3FH1X

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 2, 2018

Напомним, ранее Климкин заявлял, что от обострения исторических споров между Польшей и Украиной пользу может получили только Россия, следовательно идею спекуляций на истории польским националистам могли подсунуть российские спецслужбы.

"Неужели не понятно, что от эскалации исторических споров не может выиграть ни Польша, ни Украина, пользу от этого может получить только одна сторона - Россия. Именно это заставляет меня предполагать, что идею спекуляций на польско-украинской истории польским националистам подсунул не кто иной, как российские спецслужбы. Если вспомнить об их влиянии на "Брекзит", вмешательство в выборы в , референдумы в Голландии и Каталонии, то такие подозрения выглядят вполне логичными", - заявил Климкин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира