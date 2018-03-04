Наибольший рост мобильности в мире за год, согласно рейтингу, что составляет компания Henley Partners и демонстрирующий степень свободы передвижения граждан разных стран, продемонстрировала Украина, которая в мае 2017 года оформила безвизовый режим со странами ЕС и поднялась сразу на 16 позиций.

Теперь владельцам украинских паспортов открыт безвизовый доступ в 118 стран, передает со ссылкой на .

С 2014 года в этом рейтинге бессменно лидировала Германия, которую сейчас опередили сразу две страны. Лидерами рейтинга паспортов HenleyPartners в 2018 году стали Япония и Сингапур, сообщает Голос.

Граждане этих государств могут без визы посетить 180 стран мира. С паспортом Германии, которая занимала первое место по этому показателю с 2014 года, можно сейчас посетить 179 стран.

Третье место разделили сразу семь стран. Это Италия, Финляндия, Испания, Дания, , Швеция и Южная Корея, жители которых имеют право безвизового въезда в 178 стран мира.

Индекс паспортов, ранее известный как индекс визовых ограничений, состовляется с 2006 года швейцарской компанией HenleyPartners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

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