Звездой сети стал лев Леон из чешского зоопарка Ústí nad Labem.

Людей привлекает его роскошная грива.Льва называют "Самсоном зоопарка" и звездой между туристов, передает со ссылкой на .

Леон приехал в Ústí nad Labem в 2005 и сразу стал знаменитостью. Посетители часто спрашивают - у какого парикмахера он делает укладку, шутят работники.

Грива начинает увеличиваться у самцов-Львов, когда им исполняется 2 года. Это свидетельствует о наступлении половой зрелости. С появлением лев становится угрозой для вожака прайда. Задача гривы - защитить шею самца во время драки.

Браконьера, который охотился на крупных кошек, съели львы на территории национального парка Крюгера в Южной Африке. Хищники съели почти все тело человека, оставив только голову и фрагменты плоти

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