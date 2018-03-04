|Роскошная львиная грива стала главной приманкой в зоопарке
|04.03.2018 01:18
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Звездой сети стал лев Леон из чешского зоопарка Ústí nad Labem.
Людей привлекает его роскошная грива.Льва называют "Самсоном зоопарка" и звездой между туристов, передает со ссылкой на .
Леон приехал в Ústí nad Labem в 2005 и сразу стал знаменитостью. Посетители часто спрашивают - у какого парикмахера он делает укладку, шутят работники.
Грива начинает увеличиваться у самцов-Львов, когда им исполняется 2 года. Это свидетельствует о наступлении половой зрелости. С появлением лев становится угрозой для вожака прайда. Задача гривы - защитить шею самца во время драки.
Браконьера, который охотился на крупных кошек, съели львы на территории национального парка Крюгера в Южной Африке. Хищники съели почти все тело человека, оставив только голову и фрагменты плоти