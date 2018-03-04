С 17 лет ей пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь. Билс работала учительницей. Неожиданно в конкурсе выиграла простенький фотоаппарат. Активно снимала друзей и учеников, передает со ссылкой на .

Впоследствии приобрела более профессиональную камеру и основала собственную фотостудию. В 1899 году получила первую работу фотокорреспондента - провела съемку тюрьмы в американском штате Массачусетс. После этого научила мужа проявлять и печатать фотографии. Сама же стала фотографом-фрилансером.

В 1901-м получила официальную работу - должность фотографа в изданиях "Buffalo Inquirer" и "Courier". До этого момента женщин не принимали на работу как фотожурналистов.

Ее ценили как хорошего работника. Несмотря на неудобную одежду того времени она уверенно лезла на лестницы для хорошего кадра. Могла приказать генералу остановить парад, чтобы сделать удачный снимок. Билс заказывали репортажи с автогонок и политических мероприятий. Для ее камеры охотно позировали Теодор Рузвельт и Марк Твен. Через 3 года она получила престижное предложение - стать фотографом Всемирной ярмарки.

Со временем Билс признавали все больше. Ее имя стало известно на все Штаты. Но звездный путь не был простым.

"Слава богу, у меня сильный характер. У мягких, хрупких женщин нет никаких шансов достичь хотя чего-то в профессии или бизнесе: максимум, на что они могут рассчитывать, - найти богатого мужа, если повезет. Но если женщина хочет добиться успеха наравне с мужчинами, ей приходится быть по-настоящему мужественной", - написала Билс в дневнике.

Благодаря настойчивой работе женщина получила состояние, однако из-за Великой депрессии в стране потеряла почти все. Умерла в 1942-м в больнице для бедных.

Пара из поссорилась с фотографом Линдой Сильвестри, потому что она сделала их более худыми на фото. Восприняли это как оскорбление. Фотограф отдала влюбленным 450 долларов из своего гонорара, который составил $600.

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