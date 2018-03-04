Получив оперативную операцию о проведении нарковечеринок в разных регионах Украины, работники управления противодействия наркопреступности вместе с сотрудниками задержали четырех человек, причастных к сбыту наркотиков.

Во время отработки информации на выезде из столицы правоохранители остановили "Мерседес", в салоне которого обнаружили марихуану, экстази и амфетамин, передает со ссылкой на .

Установлено, что организатор - ранее судимый 26-летний киевлянин создал группы в социальных сетях, которые специализировались на организации нарковечеринок на территории всей Украины.

После перевода денег на банковский счет сообщества преступник снимал элитное жилье, заказывал алкоголь и, вероятно, сбывал там наркотики и психотропные вещества. У правоохранителей есть все основания полагать, что, кроме него, сбытом запрещенных веществ могут заниматься двое мужчин, 1994 и в 1986 года рождения, и женщина, 1996 года рождения.

В них работники полиции изъяли 30 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина и 8 таблеток экстази.

Все участники собирались в центре , после чего их завозили в арендованные для встреч имения. По дороге к месту вечеринки правоохранители перехватили микроавтобус, в котором находились молодые люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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