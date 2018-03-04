Начал работу сайт и интернет-радиостанция ​​"UA: ". Станцию ​​можно слушать 24 часа онлайн, передает со ссылкой на .

На платформе "UA: " пока в доступе сказки, которые прочитали актер театра кино и дубляжа Евгений Малуха, вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, участник группы "ДахаБраха" Марко Галаневич и руководитель группы "Крихітка" Саша Кольцова. Авторы проекта заверили, что вскоре будут доступны сказки от писателя и поэта Сергея Жадана и певицы Кристины Соловей, - сообщает ZAXID.NET.

"Почему кенгуру прыгает, а кот умывается после обеда? Когда появилось мощное дерево баобаб, а лис волку масло показал? Зачем мыши собираются на совет, а пчела спасает гусыне жизни? Как козел и лис делили мешок моркови, а курочка спасла петушка? Обо всем этом можно узнать из лучших сказок народов мира, мы выбрали и озвучили умышленно для вас ", - анонсируют сказки на сайте.

Кроме того, на странице "UA: " также можно загрузить раскраски к сказкам. "Картинки можно загрузить и разрисовать вместе с ребенком", - предлагают в НСТУ.

"Если вам мало, вы можете слушать радио-сказки 24 часа онлайн", - говорится в сообщении радиостанции.

На сайте проекта 24 часа доступен плеер с более чем 200 аудиосказками. В НСТУ добавили, что в ближайшее время появится и бесплатное приложение для смартфонов на Android и iOS.

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