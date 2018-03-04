будет оспаривать решение административный суда о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, передает со ссылкой на .

"Мы не питаем иллюзий относительно всех форм сопротивления старой образовательной системы. Мы будем обжаловать это решение", - сообщил замминистра.

Напомним, административный суд восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Ранее, 20 февраля, ее отстранили из-за срыва экзамена "Крок", который должны были сдавать студенты-стоматологи. Также в Минздраве создали комиссию для проверки деятельности университета и Центра тестирования. Директора Центра Ирину Булах также отстранили из-за ситуации в НМУ.

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