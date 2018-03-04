В из-за гололедицы за три дня пострадали 114 человек.

"За последние три дня (с 27 февраля по 1 марта) из-за гололедицы пострадали 114 человек. Из них - 14 детей. Все они обратились за медицинской помощью в травмпункты", передает со ссылкой на .

Кроме того, сегодня госпитализировали 4 человека с переохлаждением, также зафиксировали 1 случай обморожения.

В в субботу, 3 марта, вновь ожидается ухудшение погодных условий: ночью и утром будет идти сильный снег, которого, по прогнозу, может выпасть до 17 см, порывы ветра 15-18 м/с и гололедица на дорогах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира