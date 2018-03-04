Национальный совет реформ рассмотрел и одобрил разработанный Национальным банком Украины проект закона "О валюте", передает со ссылкой на .

По словам главы государства, новый законодательный акт вводит принцип "разрешено все, что не запрещено" и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидирует такую меру воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Президент подчеркнул, что данный законопроект является очень важным для бизнеса, а также он стимулирует развитие экономики. "Все они сразу почувствуют облегчение сразу после принятия закона. предприниматель должен делать бизнес конкурентоспособным, а государство должно помогать и защищать предпринимателя", - отметил Порошенко. Он также сообщил, что отменено постановление КМУ "О системе валютного регулирования и валютного контроля", датированное 1992 годом.

Сообщалось, что президент подписал закон о приватизации государственного имущества.

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